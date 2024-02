Das Wetter: In der Nacht regnerisch, Tiefstwerte bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeitweise Regen, Tiefstwerte zwischen 6 und 2 Grad. Im Tagesverlauf viele Wolken und vereinzelt Regen - bei Höchstwerten zwischen 6 und 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch im Süden und in der Mitte Bayerns auch sonnig, sonst meist bewölkt und regnerisch - bei ähnlichen Temperaturen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2024 01:00 Uhr