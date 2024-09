Das Wetter: in der Nacht regnerisch, morgen wechselhaft

Das Wetter in Bayern: Am Abend ist es vom östlichen Oberbayern bis in die Oberpfalz noch sonnig, sonst gibt es schon einzelne Schauer oder Gewitter. In der Nacht auch länger anhaltender Regen bei Werten zwischen 13 und 8 Grad. Morgen und übermorgen bleibt es teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Schauern und lebhaftem Wind. Der Donnerstag wird regnerisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2024 17:00 Uhr