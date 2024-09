Das Wetter: In der Nacht regnerisch, morgen teils Sonne teils Wolken und einzelne Schauer

Das Wetter in Bayern: In der Nacht länger anhaltender Regen. Es kühlt ab auf Werte zwischen 13 und 8 Grad. Morgen Sonne, Wolken, lebhafter Wind und vereinzelte Schauer bei Höchstetemperaturen zwischen 16 und 22 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch verbreitet sonnig, am Donnerstag wieder Wolken und Regen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2024 19:45 Uhr