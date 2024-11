Das Wetter: In der Nacht regnerisch, die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1000 Meter

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeitweise Regen bei +5 bis -1 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000-900 Meter. In den nächsten Tagen viele Wolken, vereinzelt Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 9 Grad, nachts sinken die Temperaturen auf +4 bis -4 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2024 03:00 Uhr