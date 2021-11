Nachrichtenarchiv - 03.11.2021 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils länger anhaltende Regenfälle und Temperaturrückgang auf 6 bis 2 Grad. Die Aussichten: Tagsüber regnerisch. Freitag und Samstag zunehmend trocken, und von den Alpen her langsam freundlicher. Nächtliche Tiefstwerte 5 bis -1 Grad, Tageshöchstwerte 5 bis 9 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.11.2021 19:45 Uhr