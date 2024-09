Das Wetter: In der Nacht regnerisch bei 12 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Norden Frankens längerer Regen, ansonsten nur einzelne Schauer, im Süden auch klar bei 12 bis 6 Grad. Die Aussichten: Am Tag Wolken, sonnige Abschnitte und einzelne Schauer, in Alpennähe öfter nass. Mittwoch und Donnerstag meist bewölkt, in Alpennähe Regen. Höchstwerte 10 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2024 00:00 Uhr