Nachrichtenarchiv - 07.11.2021 21:00 Uhr

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt mit einzelnen Regenfällen. Temperaturen zwischen 5 Grad am unteren Inn und einem Grad in einigen Alpentälern. Am Tag viele Wolken, dann etwas freundlicher bei 5 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und übermorgen teils trüb, teils sonnig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2021 21:00 Uhr