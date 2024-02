Das Wetter: In der Nacht Regenfälle, Tiefstwerte 9 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden in Unterfranken Schauerneigung. Sonst wechselnd bewölkt, besonders im Südosten auch noch klar. In der Nacht Wolkenverdichtung und gebietsweise Regen. Temperaturrückgang auf 9 bis 4 Grad. Morgen bewölkt und vor allem am Vormittag im Süden Regen. Am Sonntag teils bewölkt, teils freundlich, in Südbayern auch länger sonnig. Am Montag trüb oder regnerisch. Die Höchstwerte: 7 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2024 17:00 Uhr