Das Wetter: In der Nacht Regen und sehr windig, Tiefstwerte 9 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils kräftige Regenfälle. Im Oberallgäu, im Kreis Lindau und in Teilen des Ostallgäus warnt der Deutsche Wetterdienst vor heftigem Starkregen und ergiebigem Dauerregen. Sehr windig, örtlich sind Sturmböen möglich. Tiefstwerte 9 bis 5 Grad. In den kommenden Tagen weiter oft bewölkt, sonnige Abschnitte am Donnerstag in Alpennähe möglich. Zeitweise schauerartiger Regen, vor allem morgen und am Freitag. Höchstwerte 6 bis 13, am Freitag kühler. In den Nächten 6 bis 0 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2023 20:00 Uhr