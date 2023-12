Das Wetter: In der Nacht Regen oder Schnee, minus 3 bis plus 3 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend von Westen her Regen oder Schneeregen, im Süden Oberbayerns sowie im Rottal örtlich gefrierender Regen. Auch in der Nacht Schnee oder Regen bei plus 3 bis minus 3 Grad, Straßenglätte möglich. Die nächsten Tage wechselhaft - morgen und am Freitag mit Schnee und Regen, am Donnerstag auch mit etwas Sonne. In den Nächten Frost bis minus 8 Grad, am Tag Höchstwerte bis plus 4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2023 18:00 Uhr