Das Wetter: In der Nacht Regen, morgen wechselhaft

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts Regen, in der Rhön sowie im Nordosten Oberfrankens auch Schnee. Tiefstwerte 8 bis null Grad. Morgen und am Freitag weiterhin oft bewölkt und zeitweise Regen, nur an den Alpen etwas Sonne; dabei vor allem morgen noch recht windig. Am Samstag vielerorts freundlich und meist trocken. Höchstwerte zwischen 6 und 16 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.02.2024 22:15 Uhr