Das Wetter: In der Nacht Regen, bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt, regnerisch und windig, nur einzelne freundliche Abschnitte. In der Nacht wechselhaft, deutliche Abkühlung bis auf 1 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen weiter viele Wolken mit Wind. Tageshöchstwerte zwischen 6 und 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.04.2024 18:15 Uhr