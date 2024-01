Das Wetter: In der Nacht Regen bei 8 bis 2 Grad.

Das Wetter in Bayern: An den Alpen teils wolkig, teils klar. Im übrigen Bayern gebietsweise Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt in den Gebieten Rhön, Frankenwald, Fichtelgebirge und Bayerischer Wald vor ergiebigem Dauerregen. In der Nacht regnet's weiter bei 8 bis 2 Grad. Morgen Regen und starker Wind, später am Tag südlich der Donau Wetterbesserung. Am Freitag teils sonnig, teils bewölkt und wenig Regen. Am Dreikönigstag trüb mit Regen und in höheren Lagen Schnee.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 18:00 Uhr