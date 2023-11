Das Wetter: In der Nacht Regen bei 12 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht weiter Regen, in der zweiten Nachthälfte lockert es im Norden auf. Es bleibt windig bei 12 bis 6 Grad. Im Oberallgäu, im Kreis Lindau und in Teilen des Ostallgäus gilt eine Unwetterwarnung: Stark- und Dauerregen können zu Überflutungen und Erdrutschen führen. In den nächsten Tagen weiterhin meist bewölkt mit Regen, der besonders in Alpennähe anhaltend und ergiebig fällt und weiter recht windig. Nachts Abkühlung auf 9 bis 1 Grad, am Tag 6 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2023 22:00 Uhr