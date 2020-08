Nachrichtenarchiv - 17.08.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt, vor allem im Süden und im Osten gebietsweise Regen. Abkühlung auf 16 bis 12 Grad. Tagsüber Sonne und Wolken, vor allem in der Nähe der Berge einzelne Schauer und Gewitter. In den folgenden Tagen zunehmend sonnig. Höchstwerte zunächst 22 bis 27, am Donnerstag 26 bis 31 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2020 23:00 Uhr