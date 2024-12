Das Wetter: In der Nacht oft neblig, am Tag wechselnd wolkig mit sonnigen Abschnitten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt, zum Morgen hin zunehmend neblig. Tiefsttemperaturen 0 bis -7 Grad. Am Tag nach Frühnebel wechselnd wolkig, Sonne am ehesten im Süden, im Norden später Regen, besonders in Unterfranken. Höchstwerte 2 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Dienstag und Mittwoch bewölkt und regnerisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2024 18:00 Uhr