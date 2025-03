Das Wetter: In der Nacht oft klar, Tiefstwerte 7 bis -3 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht erst oft klar, später im Süden und Südwesten mehr Wolken. Örtlich Nebel. Es kühlt auf 7 bis minus 3 Grad ab. Morgen von den Alpen und Bodensee her dichte Wolken, später gebietsweise Regen. Am Dienstag nach örtlichem Nebel teils freundlich, am Nachmittag örtlich Schauer. Am Mittwoch Wolken und auch Regen. Höchstwerte 10 bis 16 Grad, in den Nächten örtlich noch Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2025 17:00 Uhr