Das Wetter: In der Nacht oft klar bei 8 bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: In der kommenden Nacht klar oder leicht bewölkt mit Nebel. Tiefstwerte 8 bis 3 Grad. Morgen oft sonnig bei 17 bis 25 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch am Samstag insgesamt freundlich, am Sonntag vor allem im Süden sonnig. Im Norden Sonne und Wolken im Wechsel. Ab dem Nachmittag örtliche Schauer. Tiefstwerte in den Nächten 13 bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2024 20:00 Uhr