Das Wetter: In der Nacht oft klar

Kurzmeldung ein/ausklappen Cyber-Attacken richten sich gegen weitere Bundesländer

Potsdam: In immer mehr Bundesländern sind Behörden und Polizei von Hackerangriffen betroffen. In Brandenburg war die Internetseite der Polizei gestört. Auch das Landesportal von Schleswig-Holstein war nicht erreichbar. Die Senatsverwaltung von Berlin sprach vom bisher größten Angriff auf Seiten ihrer Behörden. Gestern hatte es bereits Cyberattacken auf Internetseiten von Ministerien oder der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen gegeben. Eine Staatsanwaltschaft in Niedersachsen leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Was die Tatverdächtigen angeht, hieß es von den Ermittlern, es gebe Hinweise auf einen pro-russischen Hintergrund.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2023 19:00 Uhr