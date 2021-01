Das Wetter: In der Nacht oft bewölkt, vereinzelt Regen

Nachrichtenarchiv - 21.01.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht meist bewölkt, nur im Süden ab und zu klar. In Franken gebietsweise Regen, auch im Süden lokal Sprühregen mit Glatteis möglich. Tiefstwerte plus acht bis minus zwei Grad. Morgen im Norden windig und bewölkt, gebietsweise Regen; im Süden Wolken mit sonnigen Abschnitten. Maximal sechs bis elf Grad. Am Wochenende oft bewölkt, am ehesten im Süden freundlich. Gebietsweise etwas Regen oder Schnee. Höchstwerte null bis fünf Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2021 19:00 Uhr