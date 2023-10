Das Wetter: In der Nacht örtlich Regen, Tiefstwerte um 3 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts regnerisch, in Alpennähe auch klar. Tiefstwerte zwischen 10 und 3 Grad. Im Tagesverlauf teils bewölkt, teils freundlich. Von den Alpen bis nach Niederbayern auch längere sonnige Abschnitte. Höchstwerte zwischen 12 und 21 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 01:00 Uhr