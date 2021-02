Das Wetter: In der Nacht örtlich Regen, plus 4 bis minus 3 Grad

Kipping und Riexinger verabschieden sich von Linken-Parteispitze

Berlin: Die scheidende Vorsitzende der Linken, Kipping, hat ihre Partei dazu aufgerufen, sich für eine Regierungsbeteiligung im Bund einzusetzen. Die Zeiten verlangten mehr, als an der Seitenlinie zu stehen und das schlechte Spiel der anderen zu kritisieren, sagte Kipping in ihrer Abschiedsrede auf dem digitalen Parteitag. Der ebenfalls scheidende Co-Vorsitzende Riexinger bekräftigte in seiner Rede den Kampf für soziale Gerechtigkeit als zentrales Thema der Linkspartei. Die Corona-Krise habe gezeigt, dass die Ärmeren am härtesten getroffen würden. Mit Blick auf die Bundestagswahl erklärte der scheidende Parteichef, es gehe im Herbst um einen wirklichen Politikwechsel. Die Linke will morgen eine neue Doppelspitze wählen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.02.2021 21:15 Uhr