Das Wetter: In der Nacht örtlich Regen oder Gewitter

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt, örtlich Regen oder Gewitter. Am Tag wechselhaft: teils sonnig, teils Schauer und Gewitter. Am Wochenende mehr Sonne, vereinzelt gewittrige Schauer. Höchstwerte zwischen 20 und 27 Grad. In den Nächten kühlt es bis auf 12 Grad ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2024 01:00 Uhr