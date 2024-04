Das Wetter: In der Nacht örtlich Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils locker bewölkt. Später im Norden etwas Regen. Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Am Tag viele Wolken und zeitweise Regen. Dabei sehr windig. Höchstwerte zwischen 14 und 18 Grad. In den kommenden Tagen wenig Änderung aber kühler: Tagsüber 6 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2024 23:00 Uhr