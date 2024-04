Das Wetter: In der Nacht örtlich Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt mit längeren freundlichen Abschnitten. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, im Norden kann es regnen, Abkühlung auf 15 bis 8 Grad. Und die Aussichten: Morgen und in den folgenden Tagen bewölkt, sehr windig und örtlich Regen. Morgen liegen die Tagestemperaturen zwischen 14 und 18, dann nur noch bei 6 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2024 17:00 Uhr