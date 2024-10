Das Wetter: In der Nacht örtlich neblig, Tiefstwerte um 7 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig. Gebietsweise zieht Nebel auf. Es kühlt ab auf Tiefstwerte zwischen 13 und 7 Grad. Morgen nach Auflösung von Nebelfeldern wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten - bei 14 bis 20 Grad. Örtlich kann es regnen. Die weiteren Aussichten: Am Wochenende meist trüb. Es bleibt recht mild.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2024 19:00 Uhr