Das Wetter: In der Nacht örtlich Nebel, Tiefstwerte um -5 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht örtlich Nebel oder Hochnebel, Tiefstwerte zwischen 0 Grad nördlich des Mains und minus 5 Grad an den Alpen. Im Tagesverlauf im Süden erst neblig, später oft sonnig; im Norden erst freundlich, dann bewölkt und regnerisch. Höchstwerte 3 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch und Donnerstag regnerisch und windig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.12.2023 01:00 Uhr