Das Wetter: In der Nacht örtlich Nebel, am Tag viel Sonne und Wind

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, zum Morgen hin örtlich Nebel bei 13 bis 7 Grad. Am Tag viel Sonne und vorübergehend windig bei 24 bis 29 Grad. In der Nacht zum Mittwoch lokale Schauer und Gewitter. In den folgenden Tagen wieder sonnig, dann aber bei maximal 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 00:00 Uhr