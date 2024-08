Das Wetter: In der Nacht örtlich Gewitter, am Tag Sonne und Wolken

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Südbayern örtlich Gewitter, sonst meist trocken und vor allem in Franken auch länger sternenklar. Es kühlt ab auf 20 bis 15 Grad. Am Tag Sonne und Wolken, vor allem im Süden auch einzelne Schauer und Gewitter bei 23 bis 28 Grad. Am Sonntag regnerisch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.08.2024 01:00 Uhr