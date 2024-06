Das Wetter: In der Nacht örtlich Gewitter, Abkühlung bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils länger klar, teils bewölkt. Gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter, besonders im Westen. Temperaturrückgang auf 21 bis 17 Grad. Im Tagesverlauf teils sonnig, teils bewölkt. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen oft bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte am Sonntag bei 22 bis 27, in den folgenden Tagen nur noch zwischen 16 und 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 22:00 Uhr