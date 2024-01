Das Wetter: In der Nacht nur noch in Bergnähe Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ziehen sich die Schneefälle an die Alpen und in den Mittelgebirgsraum zurück, vor allem im Süden klart es später auf. Die Temperaturen sinken auf Werte von -1 bis -10 Grad. Am Tag wechseln sich Wolken und freundliche Abschnitte ab bei Temperaturen von -2 bis +7 Grad. Die weiteren Aussichten: Ab Mittwoch Schnee oder gefrierender Regen mit Glatteis.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 23:00 Uhr