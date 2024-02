Das Wetter: In der Nacht nördlich der Donau Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht wechselnd bewölkt, ab und zu klar. Nördlich der Donau zeitweise Regen bei Tiefstwerten von 8 bis 2 Grad. In den kommenden Tagen nach örtlich zähem Nebel vielerorts freundlich und Föhn an den Alpen. Am Sonntag und Rosenmontag überwiegend bewölkt und nur noch vereinzelt Regen. Höchstwerte morgen 11 bis 16 Grad, in den folgenden Tagen 5 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2024 23:00 Uhr