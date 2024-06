Das Wetter: In der Nacht noch Schauer, morgen Sonne und Wolken

Das Wetter in Bayern: Am Abend bleibt es wechselnd bewölkt, einzelne Schauer oder örtliche Gewitter sind möglich. In der Nacht vor allem in Nordbayern und an den Alpen Schauer, später meist trocken bei Tiefstwerten von 14 bis 9 Grad. In den kommenden Tagen wechseln sich Sonne und Wolken ab, nur im Süden gibt es am Samstag mehr Wolken, ab und zu kann es Schauer oder Gewitter geben. Die Temperaturen ändern sich kaum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2024 18:00 Uhr