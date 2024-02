Das Wetter: In der Nacht noch letzte Regenfälle

Das Wetter in Bayern: In der Nacht letzter Regen in Alpennähe, sonst trocken und zeitweise klar; mitunter Nebel. Tiefstwerte plus vier bis minus zwei Grad. Am Tag bewölkt oder trüb und vereinzelt Regen, am Nachmittag im Westen Auflockerungen bei 3 bis 8 Grad. Am Wochenende vor allem in Alpennähe viel Sonne, sonst bewölkt bis trüb mit Regen bei sechs bis dreizehn Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.02.2024 01:00 Uhr