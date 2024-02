Das Wetter: In der Nacht noch letzte Regenfälle

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunächst noch letzter Regen in Alpennähe, sonst trocken und zeitweise klar; mitunter Nebel. Tiefstwerte +4 bis -2 Grad. Morgen bewölkt oder trüb und vereinzelt Regen, am Nachmittag im Westen Auflockerungen. Am Wochenende vor allem in Alpennähe viel Sonnenschein, sonst bewölkt bis trüb mit gelegentlichem Regen, vor allem im Mittelgebirgsraum. Höchstwerte morgen 3 bis 8 Grad, am Wochenende 6 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2024 20:00 Uhr