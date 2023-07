Meldungsarchiv - 30.06.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ziehen sich die Niederschläge allmählich nach Südbayern und dann an die Alpen zurück, sonst klart es mitunter auf. Temperaturrückgang auf 16 bis 10 Grad. In den nächsten Tagen wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Vereinzelt Schauer. Tageshöchstwerte zwischen 21 und 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2023 20:00 Uhr