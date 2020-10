Das Wetter: In der Nacht mitunter zeitweise klar, Abkühlung auf 14 bis 7 Grad

Nachrichtenarchiv - 02.10.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt, zeitweise auch klar, am Morgen am schwäbischen Alpenrand etwas Regen. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. In den Hochlagen der Alpen gilt eine Unwetterwarnung vor Orkanböen. Tagsüber teils freundlich, teils bewölkt mit Schauern und windig; 10 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Sonntag mehr Sonne als Wolken, am Montag bewölkt mit einzelnen Schauern und kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2020 21:00 Uhr