Das Wetter: In der Nacht meist sternenklar, Tiefstwerte 12 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Auch in den Abendstunden viel Sonne. In der Nacht meist klar mit Tiefstwerten zwischen 12 und 7 Grad. Auch morgen und am Montag oft sonnig bei Höchsttemperaturen von 23 bis 29 Grad. Am Dienstag anfangs noch sonnig, sonst von Westen her Schauer und etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 17:00 Uhr