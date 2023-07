Das Wetter: In der Nacht meist sternenklar

Kurzmeldung ein/ausklappen Erdogan unterstützt NATO-Beitritt der Ukraine

Istanbul: Der türkische Präsident Erdogan unterstützt die Ukraine in ihrem Wunsch, NATO-Mitglied zu werden. Nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskji sagte Erdogan, die Ukraine habe eine Mitgliedschaft in dem Militärbündnis zweifellos verdient. Kiew hatte erst kürzlich wieder eine Beitritts-Einladung gefordert; eine rasche Aufnahme gilt jedoch als unwahrscheinlich. Beim NATO-Gipfel in Litauen in der kommenden Woche wird voraussichtlich auch über die Frage beraten, wie das Bündnis auf den Beitrittswunsch reagieren soll. - Der türkische Präsident erklärte außerdem, dass er sich um eine weitere Verlängerung des Getreideabkommens zwischen der Ukraine und Russland einsetze. Das Abkommen läuft in wenigen Tagen aus. Erdogan kündigte außerdem an, dass er Russlands Präsident Putin im nächsten Monat in der Türkei treffen wolle.

