Das Wetter: In der Nacht meist sternenklar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar oder nur leicht bewölkt, Temperaturrückgang auf 10 bis 5 Grad. Die nächsten Tage meist freundlich. In der neuen Woche dann vereinzelt Schauer und Gewitter möglich, Höchstwerte 18 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 23:00 Uhr