Das Wetter: In der Nacht meist klar und kalt, am Tag Sonne aber auch Saharastaub

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist sternenklar, zum Morgen in den Tälern ein paar Nebelfelder möglich. Tiefstwerte -3 bis +5 Grad. Am Tag wieder freundlich, an den Alpen Föhn und bis 22 Grad, Saharastaub trübt aber den Sonnenschein. Am Samstag teils sonnig, teils Durchzug von Wolkenfeldern, meist trocken. Am Sonntag mehr Wolken als Sonne und zeitweise Schauer oder Gewitter. In den Nächten Abkühlung auf 6 bis 0 Grad; tagsüber Erwärmung auf 12 bis 19 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.03.2025 01:00 Uhr