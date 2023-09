Das Wetter: In der Nacht meist klar, Tiefstwerte 9 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend viel Sonnenschein, an den Alpen einige wenige Wolken. In der Nacht klar oder leicht bewölkt, zum Morgen hin örtlich Nebel. Tiefstwerte 9 bis 14 Grad. Morgen nach örtlichem Frühnebel sonnig oder locker bewölkt, am Abend im äußersten Westen Bayerns und am westlichen Alpenrand Schauer- und Gewitterneigung. Freitag und Samstag oft bewölkt mit Schauern, im Süden zeitweise Regen. Höchstwerte morgen 24 bis 27 Grad, ab Freitag nur noch 13 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 18:00 Uhr