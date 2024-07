Das Wetter: In der Nacht meist klar, Tiefstwerte 16 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend vielerorts freundlich, die Nacht ist meist klar und es kühlt ab auf 16 bis 13 Grad. Morgen viel Sonne, zum Abend hin in den Alpen leichte Gewitterneigung. Am Mittwoch und Donnerstag wechselhaft und teils kräftige Schauer und Gewitter. Tageshöchstwerte 24 bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2024 17:00 Uhr