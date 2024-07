Das Wetter: In der Nacht meist klar, Tiefstwerte 15 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden meist sonnig, in den Alpen Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt derzeit vor Starkregen, Hagel und stürmischen Böen am westlichen Alpenrand. In der Nacht klar, am frühen Morgen in Nord-Franken Gewitter. Abkühlung auf 20 bis 15 Grad. Bis Freitag wechselhaft mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Tageshöchstwerte zwischen 24 und 29 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.07.2024 19:15 Uhr