Das Wetter: In der Nacht meist klar, Tiefstwerte 15 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden meist sonnig, in den Alpen Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt derzeit vor Starkregen, Hagel und stürmischen Böen im Ober- und Ostallgäu. In der Nacht klar, am frühen Morgen in Nord-Franken Gewitter. Abkühlung auf 20 bis 15 Grad. Bis Freitag wechselhaft mit teils kräftigen Schauern und Gewittern. Tageshöchstwerte zwischen 24 und 29 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.07.2024 18:45 Uhr