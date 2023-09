Das Wetter: in der Nacht meist klar, Tiefstwerte 14 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder leicht bewölkt, Temperaturen zwischen 9 Grad in manchen Alpentälern und 14 Grad am Bodensee. Morgen nach örtlichem Frühnebel viel Sonne. Am Abend im Westen Schauer- und Gewitterneigung. Höchstwerte zwischen 24 und 27 Grad. Freitag und Samstag bewölkt und regnerisch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2023 19:45 Uhr