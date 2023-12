Das Wetter: In der Nacht meist klar, örtlich Nebel

Das Wetter: In der zweiten Nachthälfte örtlich Nebel bei Werten zwischen plus vier und minus zwei Grad. Tagsüber zunächst Sonne und Wolken, am Nachmittag von Westen her Regen. Am Neujahrstag teils sonnig, teils bewölkt und vereinzelt Schauer. Am Dienstag trüb und regnerisch. Höchstwerte zwischen 5 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 00:00 Uhr