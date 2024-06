Das Wetter: In der Nacht meist klar, morgen verbreitet sonnig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Alpennähe anfangs einzelne Schauer oder Gewitter, sonst klar oder nur leicht bewölkt. Abkühlung auf 15 bis 7 Grad. Die Aussichten: Morgen im Norden überwiegend sonnig und meist trocken, im Süden leicht unbeständig mit Sonne, Wolken und einzelnen, teils kräftigen Schauern und Gewittern. Sonntag und Montag ähnliches Wetter. Höchstwerte 17 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2024 20:00 Uhr