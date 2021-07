Nachrichtenarchiv - 21.07.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder leicht bewölkt. Tiefstwerte zwischen 13 und 8 Grad. Im Tagesverlauf viel Sonne und Höchstwerte zwischen 20 und 27 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch in den nächsten Tagen viel Sonne und Höchstwerte um 27 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.07.2021 03:00 Uhr