Das Wetter: In der Nacht meist klar

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden meist sonnig. Auch in der Nacht klar oder nur leicht bewölkt mit Tiefsttemperaturen von 10 bis 5 Grad. In den kommenden Tagen überwiegend freundlich. Höchstwerte zunächst 18 bis 25, am Dienstag 23 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2024 17:00 Uhr